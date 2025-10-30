Отбеливание зубов: все, что нужно знать до, во время и после процедуры

Белоснежная улыбка — это не просто эстетика, а отражение уверенности и здоровья. Современные методы отбеливания позволяют безопасно вернуть зубам естественную яркость, при этом сохранив эмаль прочной и здоровой. Про ключевые моменты, которые важно учитывать до, во время и после отбеливания зубов, рассказал «Вечерней Москве» врач-стоматолог, владелец многопрофильного медицинского центра Владимир Шипков.

До процедуры

Перед началом любого вида отбеливания важно проконсультироваться со специалистом и оценить состояние полости рта. Основные рекомендации, которые помогут подготовить зубы к реализации протокола:

Пройти осмотр у дантиста

Отбеливание подойдет не всем. Например, если у вас есть воспалительные или кариозные процессы, то с большой долей вероятности врач порекомендует отложить процедуру до их устранения. Также важно учитывать, что искусственные материалы, из которых сделаны реставрации, не отбеливаются, поэтому после процедуры могут появиться заметные различия в оттенке зубов.

Проконсультироваться по поводу противопоказаний

Отбеливание не рекомендовано беременным женщинам, подросткам младше 16 лет, людям с повышенной чувствительностью эмали и заболеваниями пародонта. Также следует исключить курение и употребление красящих напитков (вино, свежевыжатые соки, чай, кофе) за сутки-двое до плановой даты, чтобы повысить эффективность отбеливания.

Проверить чувствительность

Перед отбеливанием важно убедиться, что эмаль готова к воздействию. Иногда врач может рекомендовать провести курс реминерализирующей терапии — это укрепит эмаль и снизит риск чувствительности после процедуры.

Правильно выбрать тип отбеливания

Существует два вида отбеливания.

Домашнее отбеливание — предусматривает использование капп с гелем, изготовленных индивидуально по слепку зубов. Профессиональное отбеливание — осуществляется с помощью ультразвукового, лазерного или LED-излучения, которое ускоряет процесс окисления отбеливающего геля, предварительно нанесенного на зубы.

Как показывает практика, наиболее эффективный метод отбеливания — профессиональный. Все этапы отбеливания проходят под контролем специалиста. Используются защитные гели для десен и губ, а также щадящие составы, исключающие перегрев эмали. Это делает процедуру комфортной и предсказуемой по результату.

Во время процедуры

Независимо от выбранного метода отбеливания, необходимо помнить о нескольких ключевых моментах:

Техника безопасности

Во время отбеливания используется специальное покрытие для защиты десен и губ, а также защитные очки для глаз. Специалист обязательно предупредит вас о возможной кратковременной чувствительности зубов и проконсультирует по вопросам ухода за полостью рта после процедуры.

Продолжительность манипуляций

Продолжительность варьируется в зависимости от выбранного метода. Домашнее отбеливание обычно длится от одной до трех недель, кабинетное — от 30 минут до часа. Аппаратное в среднем занимает от 15 до 45 минут.

Реминерализация

Под воздействием перекиси водорода эмаль теряет полезные минералы, баланс которых необходимо восполнить. Это делается путем нанесения на зубы специального геля, сразу после отбеливания в кабинете у врача, а затем дома самостоятельно.

После процедуры

После завершения манипуляций важно правильно ухаживать за зубами, чтобы закрепить результат и продлить срок сохранения полученного эффекта:

Соблюдать диету

В течение первых суток после протокола рекомендуется воздержаться от употребления продуктов и напитков, окрашивающих зубы (чай, кофе, ягоды, свекла, красные вина). Также следует ограничить потребление сладостей и кислой пищи, чтобы избежать возможного раздражения эмали. Для более выраженного эффекта такую диету имеет смысл соблюдать до двух недель.

Использовать специальную зубную пасту

Рекомендуется сменить обычную зубную пасту на специальную, содержащую микроэлементы и минералы, которые укрепляют эмаль и защищают зубы от повышенной чувствительности.

Исключить вредные привычки

Курение и парение могут серьезно испортить эффект отбеливания. Курильщикам стоит временно отказаться от сигарет или перейти на никотиновые пластыри и жвачки.

Регулярно выполнять качественную гигиену ротовой полости

Залог долговременного результата — в качественной гигиене и регулярном уходе. Рекомендуется чистить зубы не менее двух раз в день, использовать зубную нить, скребок для щек и языка, ирригатор и посещать стоматолога для плановых профилактических осмотров и выполнения профгигиены не реже раза в шесть месяцев.

Отбеливание — это простая и безопасная процедура, которая меняет не только улыбку, но и восприятие себя. При правильной подготовке и уходе результат сохраняется надолго, а уверенность в себе становится естественной частью повседневной жизни.

