Ольга Серябкина снялась в платье с экстремальным разрезом

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» российская певица Ольга Серябкина снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя исполнительница предстала на размещенном снимке в белом длинном платье-пиджаке с глубоким декольте и экстремальным разрезом в области ног. В то же время она отказалась от бюстгальтера.

При этом звезда продемонстрировала частично обнаженное тело. Помимо этого, она надела меховые туфли в тон и солнцезащитные очки.

Ранее в октябре Ольга Серябкина показала лицо без макияжа. Бывшая солистка популярной группы «Серебро» продемонстрировала натуральную внешность в кабинете косметолога.