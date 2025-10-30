Лодыжки Сабрины Карпентер вызвали споры в сети

Деталь внешности американской певицы Сабрины Карпентер вызвала споры в сети. Соответствующий пост появился в фан-аккаунте звезды @sabrinacraves в X (бывший Twitter).

К публикации с подписью «Представьте, что вы настолько безупречны» оказался прикреплен скриншот выступления певицы на шоу Saturday Night Live («Субботним вечером в прямом эфире»). Артистка предстала перед камерой в полный рост, стоя на сцене у комода в розовых трусах и желтой футболке.

Пост набрал 60,2 миллиона просмотров и 201 тысячу лайков. Высказанные в комментариях мнения пользователей о кадре разделились. «Эти лодыжки как половина ее стопы», «У нее нет щиколоток, просто [одна толщина] от бедра до ступни», «Толстые лодыжки», «У нее короткие гномьи ноги. Похожа на хоббита», — раскритиковали исполнительницу часть юзеров.

В свою очередь, другие пользователи встали на защиту Карпентер. «Мужчины, которые видят идеальную женщину и плачут из-за ее лодыжек, — это безумие», «Никогда не пойму, зачем называть откровенно красивых людей уродливыми», «Люди забывают, что у нее рост 152 сантиметра и такие пропорции тела абсолютная норма», «Считаю, что все, кто находит ее лодыжки толстыми, недостойны секса примерно никогда», — заявили они.

Ранее в октябре японская певица Рина Саваяма раскритиковала Сабрину Карпентер за танцы в обуви на татами на упомянутом шоу Saturday Night Live.