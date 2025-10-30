Как сделать модный макияж на Новый год 2026

Макияж — ключевой элемент новогоднего образа. Сделать его легко, если заранее выбрать акцент и определиться с палитрой, которая должна гармонировать с нарядом и внешностью. «Лента.ру» рассказывает, каким должен быть макияж на Новый 2026 год и как выбрать подходящие оттенки.

Макияж на новый год 2026: тренды и цвета

Основные оттенки

Новый 2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади. В восточной культуре этот знак ассоциируется с переменами, трансформациями и новыми эмоциями. Главными цветами этого знака считаются:

все оттенки красного — символ страсти, победы и энергии;

огненно-оранжевый — подчеркивает энергичность и динамичность, которые присущи этому знаку;

золотой — символизирует богатство, солнечный свет и тепло огня;

бордовый — цвет утонченности, благородства и зрелости;

глубокий зеленый — изумрудный, травянистый и другие похожие оттенки сделают образ более свежим и гармоничным.

А вот «скучных» серого и бежевого цветов стоит избегать. Не любит Лошадь и черные или темно-синие оттенки.

Тренды новогоднего макияжа

Ключевые бьюти-тренды, которые стоит учитывать при создании праздничного образа к Новому году 2026, в беседе с «Лентой.ру» назвала визажист, бьюти-тренер «Avon Россия» Юлия Москвичева.

Легкость и естественность. Актуален тренд на «дышащий» макияж без перегрузки. Чтобы добиться эффекта свежести, используйте хайлайтер для мягкого сияния, матирующую пудру для гладкости и легкие румяна — их можно нанести не только на скулы, но и на веки или кончик носа. Добавьте немного глиттера крупными хлопьями.

Металлические акценты в макияже. Тени, подводки и хайлайтеры с эффектом жидкого металла — золото, медь, платина — сделают образ более ярким и праздничным.

Графика и нестандартные стрелки. Двойные, асимметричные или гранжевые линии, выполненные цветной подводкой, помогут создать современный и дерзкий макияж.

Четкий контур губ. Забудьте про небрежный макияж — в моде идеальные четкие линии.

Красные оттенки. Алый, бордовый, гранатовый, фуксия или цвет дикой розы — трендовые цвета теней и помады, которые позволят сделать смелые акценты на глазах или губах. Финиш при этом может быть матовым или глянцевым.

Главное — помните, что тренды существуют не для того, чтобы ограничивать, а чтобы вдохновлять. Следуйте за тем, что подчеркнет именно вашу индивидуальность.

Как подобрать подходящие оттенки

Макияж под цвет глаз

При подборе оттенков для макияжа визажист советует ориентироваться на цвет своих глаз. Такой подход помогает подчеркнуть природную глубину взгляда и сделать мейкап максимально гармоничным.

Если вы хотите сделать свои глаза ярче, выбирайте контрастные оттенки: чтобы усилить теплый цвет глаз, нужны холодные оттенки — и наоборот.

Голубые глаза

Для голубых глаз отлично подойдут дымчатые серо-фиолетовые, серебристые и морские синие оттенки теней. Также можно использовать тепло-коричневый, медный, бордовый и персиковый цвета — они помогут сделать взгляд ярче и выразительнее.

Как правильно наносить тени?

Нанесите базу под классические или стойкие кремовые тени — она поможет передать чистоту цвета и продлить стойкость.

Комбинируйте: основной оттенок + средний + темный в уголке глаза + светлый ближе к брови.

Светлые акценты (светящиеся тени, шиммер) во внутреннем уголке глаза визуально открывают взгляд.

Тонкая растушевка или цветной акцент на нижнем веке помогут оживить образ.

Отлично впишутся в праздничный образ стрелки голубого цвета. Не стоит отказываться и от «смоки айз» (smoky eyes) с градиентом — особенно празднично такой макияж будет смотреться в сочетании с шиммером или хайлайтером холодного оттенка у внутреннего уголка глаза.

Дополнить образ поможет яркий акцент на губах — отлично подойдет ярко-алая помада.

Серые глаза

Подчеркнуть оттенок глаз помогут серебристые, платиновые, прохладные коричневые и мягкие графитовые тона. Медные, коричневые, оранжевые, персиковые и красные тени позволят сделать глаза еще ярче.

Дополнить макияж можно дымчатой подводкой или глиттерными тенями с эффектом металлик.

Сделать образ эффектнее поможет помада темных (в том числе темно-красных) оттенков. А если хотите добавить блеска и праздничности макияжу, нанесите на губы блеск или масло.

Зеленые глаза

Подчеркнуть природный зеленый оттенок глаз помогут фиолетовые, бордовые, терракотовые и бронзовые тона. Серо-коричневый, зеленый и бежевые оттенки позволят сделать цвет глаз еще насыщеннее и ярче.

На губы можно нанести блеск, но тогда сияние с глаз лучше убрать — в этом случае стоит использовать нейтральные или матовые тени. Помаду же лучше выбирать в более теплых и приглушенных оттенках, иначе основной акцент сместится с глаз на губы.

Карие глаза

Девушкам с карими глазами отлично подойдут коричневые, бронзовые и медные оттенки теней. Их можно использовать в сочетании с изумрудной подводкой. А сделать глаза ярче и контрастнее помогут зеленый, золотой и серебряный тона.

Темно-карие или почти черные глаза подчеркнуть можно с помощью шоколадного, золотого, медного или графитового тонов.

Придать коже сияние можно с помощью хайлайтера и праймера, а добавить цвета помогут румяна. Главное — подбирать косметику теплых оттенков. Это правило относится и к цвету помады.

Макияж по цветотипу

Цветотип — это система, которая помогает определить, какие оттенки одежды и макияжа наиболее хорошо сочетаются с природной внешностью — цветом волос, кожи и глаз. Чаще всего для описания цветотипов используют сезоны: «Весна», «Лето», «Осень» и «Зима».

«Макияж, подобранный с учетом цветотипа, помогает создать цельный, сбалансированный образ: оттенки выглядят естественно, подчеркивают индивидуальные черты, освежают лицо и не вступают в диссонанс с вашей природной палитрой», — Юлия Москвичева, визажист.

Как определить свой цветотип?

Чтобы макияж выглядел естественно и подчеркивал вашу внешность, начните с анализа тона кожи при естественном освещении. Обратите внимание на оттенок вен на запястье: если они кажутся зеленоватыми — у вас теплый подтон, если синеватыми — холодный. Это поможет определить ваш цветотип и подобрать гармоничную палитру оттенков.

Весна

Девушкам с подобным цветотипом эксперт советует выбирать персиковые и коралловые румяна, теплые коричневые и нежно-розовые тона, оттенки топленого молока. Макияж в этих цветах придаст лицу свежесть и мягкое сияние.

Лето

Лучше отдавать предпочтение пастельным розовым, холодным розово-лавандовым и мягким серо-коричневым оттенкам. Они подчеркнут деликатность и естественность этого цветотипа.

Осень

Хорошо будут смотреться теплые, землистые оттенки: терракотовый, бронзовый, оливковый, медный и теплый коричневый. Такой макияж делает взгляд глубже, а кожу — теплее и выразительнее.

«Макияж с бронзовыми тенями, медными акцентами и теплой коричневой подводкой будет выглядеть особенно органично», — советует Юлия Москвичева.

Зима

Выбирайте насыщенные ягодные, холодные розовые и яркие акцентные оттенки. Они подчеркивают чистоту и контрастность «зимней» внешности.

Важно: цветотип — это не ограничение, а ориентир. Позволяйте себе эксперименты, смешивайте оттенки и находите собственные сочетания, в которых вы чувствуете себя уверенно и гармонично.

Идеи макияжа на Новый год — 2026

Визажист Юлия Москвичева предлагает три идеи новогоднего макияжа, которые можно воплотить в своем праздничном образе.

Сияние золота и нюдовый фон. Легкий тон кожи, мягкие брови, теплая палитра теней с золотыми искрами в центре века, персиковые румяна и нюдовые губы. Свет при таком макияже играет на коже, создавая мягкое сияние.

Смелая графика и акцентный цвет. Для тех, кто не боится быть в центре внимания: чистый тон, выразительные брови и яркая стрелка — изумрудная, сапфировая или глубокая зеленая. Остальное — почти невесомо, чтобы глаза рассказывали историю, а лицо оставалось мягким и уверенным.

Мягкая дымка и мерцающие детали. Романтичный образ с легким мистическим настроением: плавные переходы теней, чуть заметное сияние в центре века, пара страз или миниатюрных блесток.

«Не гонитесь за идеалом — стремитесь к гармонии. Один выразительный акцент — например, красная помада в сочетании с мягким фоном — создает более элегантный образ, чем перегруженный макияж», — Юлия Москвичева, визажист.

Как подготовить кожу к макияжу

Любой макияж, каким бы профессиональным он ни был, начинается не с кистей и палитры, а с кожи — чистой, свежей и увлажненной, рассказала Юлия Москвичева. По ее словам, чем ровнее и ухоженнее кожа, тем чище ложится цвет и дольше держится макияж.

Шаг 1: очищение кожи

Очищать лицо лучше мягкими средствами без агрессивных компонентов— пенкой, гелем или молочком. Если накануне вы носили плотный макияж, используйте двухфазное средство. После этого освежите кожу с помощью тоника или термальной воды.

Шаг 2: увлажнение кожи

Подберите крем по типу вашей кожи — легкий флюид, гель или насыщенный крем. Если хочется мягкого сияния или идеально ровного тона, добавьте перед нанесением крема пару капель сыворотки или эссенции.

Шаг 3: нанесение базы под макияж

На очищенную и увлажненную кожу можно наносить базу под макияж. Праймер разглаживает, скрывает поры, выравнивает поверхность, помогает косметике держаться дольше.

Если кожа склонна к жирности, выбирайте праймер с эффектом контроля жирности или легкий силиконовый барьер. Наносите средство тонким слоем за 10-15 минут до нанесения основного макияжа, чтобы база успела впитаться.

Как нанести макияж: пошаговая инструкция