Что делать с обветриванием лица

В холодное время года наша кожа подвергается серьёзному испытанию: сухой воздух, сильные ветра, перепад температур. Важная задача в зимний период — предупредить обветривание и поддержать здоровье кожи.

Зимой кожа на лице сталкивается с резкими перепадами температуры, сухим воздухом и ветром. Это вызывает дискомфорт: покраснение, шелушение, стянутость и «цыпки». Некоторые пациенты даже думают, что у них аллергия на холод. Но это не она.

На самом деле, это воспаление, которое повреждает кожный барьер и делает лицо уязвимым. Хорошая новость: с этим можно справиться и дома, и в кабинете врача.

Что именно вызывает такие реакции и как помочь коже восстановиться? Рассказывает Мария Сергеевна Польнер, врач-косметолог и дерматовенеролог Олимп Клиник.

Что холодный ветер делает с кожей?

Когда на улице ветер и минусовая температура, кожа теряет влагу быстрее. Защитная плёнка становится тоньше, испарение усиливается. В это же время ферменты, которые синтезируют церамиды (основу кожного барьера), из-за мороза начинают «лениться», а значит, защита становится слабее.

Реагирует и иммунная система. Повышаются маркёры воспаления — например, IL-6. Появляется жжение, покраснение, чувство жара. Меняется и микробиом кожи: полезные бактерии, вроде Staphylococcus epidermidis, снижают активность, и кожа остаётся без привычной поддержки. В итоге мы получаем коктейль из стянутости, зуда, шелушения, раздражения и даже высыпаний.

Что усугубляет ситуацию?

Часто пациенты сами вредят коже из-за своих привычек или устаревших советов. Вот что делает кожу ещё более уязвимой:

Вообще не использовать питательные кремы. Зимой кожа нуждается в дополнительной защите, особенно если её барьер уже нарушен.

Наносить лёгкий крем или гель перед выходом. Такие средства часто содержат воду, которая испаряется на холоде и усугубляет сухость. Лучше использовать плотный питательный крем за 20–30 минут до улицы.

Умываться горячей водой. Она разрушает липидный слой. Оптимальная температура воды — тёплая, ближе к прохладной.

Активно скрабировать кожу зимой. В этот сезон она восстанавливается медленнее, и агрессивные процедуры могут только усилить раздражение.

Игнорировать SPF. Даже в пасмурную погоду ультрафиолет разрушает коллаген и вызывает микровоспаления.

Как помочь коже в холодный сезон?

Дома:

Плотный крем с церамидами, скваланом, холестеролом. Наносим за полчаса до выхода, чтобы липиды успели встроиться в барьер.

Антиоксиданты утром: витамин С, Е, ресвератрол. Они работают как «бронежилет» от свободных радикалов.

Пантенол и ниацинамид — уменьшают воспаление, снимают раздражение.

Увлажнитель воздуха в спальне и рабочем кабинете, если есть возможность. Идеальная влажность — 50–60%.

У косметолога:

Когда домашнего ухода уже недостаточно, на помощь приходят профессиональные процедуры:

Биоревитализация мягкими препаратами на основе гиалуроновой кислоты и аминокислот для увлажнения и восстановления.

Пептиды и полинуклеотиды — ускоряют регенерацию, укрепляют барьер.

Щадящий BBL или IPL — помогает выровнять тон кожи и убрать покраснение, без агрессивного вмешательства.

Фотодинамическая терапия Heleo 4 — снимает воспаление и даёт коже сияние, которое не под силу обычным средствам.

Когда начинать?

Готовиться к морозам лучше осенью. Именно в этот период можно выстроить уход и сделать необходимые процедуры, чтобы встретить зиму со здоровой, сияющей кожей, а не с раздражёнными щеками.

Какие средства выбрать?

Одним из ключевых элементов защиты является правильное использование кремов и уходовых средств. Стоит отдавать предпочтение средствам, богатым питательными веществами, такими как пептиды и церамиды.

Пептиды — небольшие молекулы белков, которые стимулируют регенерацию клеток и увеличивают выработку коллагена. Благодаря этому улучшается текстура кожи, повышаются её защитные способности, уменьшается вероятность травмирования и образования трещинок.

Церамиды — это жиры, составляющие важный элемент естественного защитного барьера кожи. Недостаток церамидов приводит к нарушению целостности кожи, что делает её уязвимой к неблагоприятным условиям окружающей среды. Использование кремов с церамидами помогает восстановить защитный барьер, сохранить влагу и снизить риск повреждения кожи.

Многие современные кремы оснащены технологией water-drop, которая направлена на ликвидацию дефицита влаги. Ещё одним хорошим выбором станет питательный крем с экстрактом зелёного чая, который богат антиоксидантами и оказывает противовоспалительное действие. Во сне кожа активно восстанавливается, поэтому ночной уход приобретает особую важность. Выбор правильного крема — ключевой фактор для эффективной защиты от обветривания.

Еще один совет – использовать термобальзам для зимней защиты от разрушительных факторов внешней среды, свойственных холодному сезону.

Под основной крем стоит нанести специальную сыворотку. Сыворотки отличаются концентрированным составом, направленным на решение конкретной проблемы. Они проникают глубже в кожу, оказывая интенсивное воздействие. Средства с пептидами и церамидами помогут укрепить барьерные функции кожи, минимизировать повреждения и облегчить симптомы обветривания.

Очень полезны будут сыворотки с D-пантенолом в концентрации 5%. Этот компонент отлично справляется с задачей укрепления кожи, помогает ускорить регенерацию и устранить раздражение. А ещё оптимальны средства, содержащие ингредиенты, стимулирующие выработку коллагена — это даёт дополнительную защиту от повреждений.

Дополнительным оружием в арсенале зимней защиты кожи станут маски. Лучше всего подойдут мультивосстанавливающие маски с пептидами. Они насыщены биологически активными веществами, восстанавливающими клетки кожи, укрепляющими её барьерные функции и способствующими выработке коллагена. Такие маски используются периодически и дополняют базовый уход, способствуя сохранению кожи мягкой и гладкой даже в неблагоприятных погодных условиях.

Простые шаги по выбору правильных кремов, сывороток и масок помогут защитить кожу от обветривания, сохранив её здоровье и красивый внешний вид даже в самую холодную зиму.