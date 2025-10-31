Певица Глюкоза вышла на сцену в неоновом комбинезоне

Певица Глюкоза вышла на сцену в рамках третьего экспериментального мероприятия «Сила Звука». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе музыкального сервиса Звук.

Глюкоза предпочла для выхода неоновый комбинезон с корсетом и разрезами на бедрах. Волосы ей собрали в два высоких хвоста и сделали арт-макияж.

На сцене клуба «Оригинал» также выступили SALUKI, gotlibgotlibgotlib (новый проект SLAVA MARLOW), Тося Чайкина и другие.

До этого Глюкоза в интервью медиаэксперту Георгию Лобушкину заявила, что ее дочерям Лидии и Вере нравится ее новый провокационный образ.

«Младшая дочь как раз является моей поклонницей. Она говорит: «Мам, я тобой вдохновляюсь!» Ей очень нравится и моя музыка, и то, как я одеваюсь. Вера часто просит какие-то мои вещи, гардероб уже иногда трещит по швам. Поэтому нет, они меня не критикуют», — сказала Глюкоза.

Исполнительница замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Пара расписалась в 2006 году, на тот момент Глюкозе было 20 лет, а предпринимателю 33 года. В браке у супругов родились двое детей: сейчас их старшей дочери Лидии 18 лет, а младшей Вере 13 лет.