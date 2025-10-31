Эмили Ратаковски вышла в свет в наряде на голое тело

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие снимки появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя манекенщица предстала перед камерой в капроновых колготках, босоножках и удлиненном пальто-пиджаке черного цвета, которое она надела на голое тело. На размещенных кадрах видно, как последнее изделие подчеркивает грудь Ратаковски.

В то же время знаменитость дополнила образ массивным колье ювелирного бренда Swarovcki, украшенным сияющими кристаллами. Стилисты, в свою очередь, сделали ей макияж с акцентом на глаза, подведя их черным карандашом.

Ранее Ратаковски опубликовала фото в откровенном виде. Тогда модель запечатлели на камеру в белой прозрачной футболке, сквозь ткань которой виднелась ее обнаженная грудь.