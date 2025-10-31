Российская актриса Екатерина Шпица показала откровенные фото в честь дня рождения. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Муж знаменитости, фотограф Руслан Панов, запечатлел ее в мокром слитном купальнике. При этом на размещенных кадрах видно, что изделие было оформлено длинными рукавами и принтом, имитирующим голое женское тело.

«Так всегда было интересно, что же там, за порогом 40-летия! Скоро узнаю, пересекаю сегодня этот рубеж», — подписала звезда «Метро» и «Экипажа» снимки.

В августе Шпица снялась в откровенном виде. Тогда актриса позировала в душе, представ перед камерой полностью обнаженной.