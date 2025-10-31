Модель Алеся Кафельникова снялась в мини-юбке

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова, Алеся, снялась в мини-юбке и жакете в Москве. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Алеся Кафельникова прогулялась по городу в бежевых мини-юбке и укороченном жакете. Образ дополнили лодочки с острым мысом и бантом. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж.

Несколько недель назад Алеся Кафельникова приняла участие в показе бренда Vivienne Westwood, который состоялся в Париже. Модель появилась на публике в платье с полупрозрачном верхом и объемной юбкой. Образ манекенщицы дополнили массивное колье и босоножки на каблуках. Знаменитости сделали объемную укладку и макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.

До этого Алеся Кафельникова стала лицом новой рекламной кампании бренда You Wanna. На одном из кадрово она предстала перед камерой в черных трусах, кожаной куртке с мехом и колготках в крупный горох. Образ модели дополнили темно-бежевые босоножки и черная кожаная сумка. Манекенщице уложили волосы в гладкий пучок. Знаменитость лежала на овечьей шкуре на щебенке.