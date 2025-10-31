Деми Мур появилась на премьере в облегающем платье

Актриса Деми Мур появилась на премьере с экс-мужем Анджелины Джоли Билли Бобом Торнтоном. Об этом сообщает Dailу Mail.

62-летняя Деми Мур вышла на дорожку в облегающем сером платье с глубоким декольте и бежевых туфлях из замши с острым мысом. Волосы ей распустили и сделали легкий вечерний макияж. Перед камерами актриса позировала с Билли Бобом Торнтоном.

На прошлой неделе Деми Мур посетила гала-вечер Музея киноакадемии, который прошел в Лос-Анджелесе. Актриса позировала перед фотографами в бордовом макси-платье с глубоким декольте. Артистка добавила к образу серьги с бриллиантами, колье и кольцо. Знаменитости уложили распущенные волосы в локоны и сделали макияж с красными тенями, черными стрелками и розовой помадой.

До этого Деми Мур опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой с длинной челкой. Актриса напомнила, что в последний раз ходила с похожей прической в 1996 году, когда вышел фильм «Стриптиз» с ее участием. Интернет-пользователи восхитились преображением знаменитости.