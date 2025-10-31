«Самая сексуальная в мире судья» показала ягодицы в крошечных стрингах

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи вновь опубликовала фото в откровенном виде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

43-летняя женщина-арбитр, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире судьей», предстала на размещенном кадре в голубом бюстгальтере и серой укороченной футболке. При этом она повернулась к камере спиной и показала фанатам ягодицы в крошечных розовых стрингах.

© Соцсети

Ранее американская гольфистка Пейдж Спиранак ответила на критику откровенных нарядов. Тогда спортсменка поделилась видео, где ее запечатлели в коротком лонгсливе и мини-юбке на поле для гольфа. В размещенном ролике видно, как она замахнулась клюшкой, резко повернулась к камере спиной и продемонстрировала обнаженные ягодицы.