Сидни Суини жестко раскритиковали за выход в прозрачном платье

Пользователи сети обругали американскую актрису Сидни Суини за выход в свет в откровенном виде. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда сериала «Эйфория» подверглась критике из-за наряда, в котором она посетила мероприятие Power of Women («Сила женщин») журнала Variety. Тогда Суини предстала перед публикой в серебристом прозрачном макси-платье с драпировкой, отказавшись при этом от бюстгальтера.

Подписчики знаменитости, в свою очередь, сочли данный наряд совершенно неуместным и обратили внимание на ее речь, которую она произнесла на сцене. В ней актриса рассказала о трудностях восприятия ее всерьез из-за внешности.