Как носить трендовые платья этой осени

Холод, перефразируя пословицу, не тетка, заставляет надевать на себя больше одежды, чтобы не мерзнуть. Но это вовсе не повод отказываться от любимых платьев, тем более, что на подиумах и в стритстайле главное не столько тип платья, сколько способ его обыграть аксессуарами и слоями — именно стилизация делает образ современным. Стилист Маша Ведерникова рассказала, какие модели будут самыми актуальными и как их сочетать с другими элементами гардероба.

Драпировки на шее и плечах

Самый эффектный и при этом жизненный прием — когда у платья есть собственный шарф или шаль из той же ткани.

«Но это может быть и свитер, наброшенный драпировкой — лучше того же оттенка, что и платье, но другой текстуры, чтобы интереснее смотрелось. Такой дуэт выглядит цельно, утепляет зону шеи и дает красивый силуэт без визуального шума. Поищите модели с пристегивающимися или встроенными шарфами, особенно в трикотаже и мягкой шерсти», — предлагает эксперт.

Многослойность: одно платье поверх другого

Слои стали самостоятельным языком сезона: дизайнеры предлагают не бояться надевать платье поверх платья — играть контрастом фактур и характеров. Комбинация шелкового с толстым трикотажем или романтического кружева с лаконичной длинной рубашкой дает объем и глубину образа, а еще — продлевает сезон летним вещам. Кстати, верхнее платье можно держать чуть расстегнутым, чтобы нижнее «подсвечивало» силуэт.

Клетка

Пледовые тартаны и строгая шотландка вернулись на подиумы и в подборки изданий как главный принт осени.

«Платье в клетку легко оживить гладкими сапогами и строгим пальто, либо, наоборот, сыграть на панковской ноте с грубыми ботинками. От благородных традиционных мотивов до ярких интерпретаций — клетка в этом сезоне универсальна», — уверяет стилист.

Трикотажные платья

Свитер-платье и плотный джерси отвечают сразу за комфорт и скульптуру силуэта. Ставка на качественную пряжу и продуманную посадку выглядит дороже любых украшений, а в прохладные дни достаточно добавить высокие сапоги и тонкий пояс. Для офиса подходят гладкие модели-колонны, для вечера — варианты с мягкими драпировками.

Кожа

Кожаные платья снова в большой фэшн-игре: от строгих рубашечных до лаковых дерзких миди — они отлично держат форму и читаются как одежда-заявление. В параллель — драпированные силуэты с перекрученной линией лифа или шеи, которые дают ту самую подиумную пластичность в жизни. Стилизация минимальна: нейтральные колготки, закрытые туфли, структурированная сумка.