Как вернуть коже сияние осенью

Осенью кожа часто теряет тонус и становится тусклой: причины понятны — меньше солнца, перепады температуры, отопление, нехватка витаминов. Но вернуть ей мягкое свечение и ровный тон реально — достаточно добавить в уход два проверенных компонента: феруловую кислоту и ресвератрол. Эти вещества действуют достаточно мягко — укрепляют кожу, защищают от стресса и делают цвет лица свежим. О том, как их правильно применять, рассказала косметолог Ирина Созинова.

Феруловая кислота — щит от тусклости

Этот растительный антиоксидант получают из зерен, яблок и орехов. Он помогает коже справляться с последствиями осенних стрессов — холода, ветра и сухого воздуха. Феруловая кислота усиливает действие витаминов C и E, благодаря чему кожа выглядит более плотной и гладкой.

«Визуально она будто „подсвечивается“ изнутри, а пигментные пятна становятся менее заметными. Дополнительно феруловая кислота помогает стабилизировать формулы с витамином C, поэтому средства дольше остаются эффективными. Текстуры обычно легкие, быстро впитываются и хорошо дружат с макияжем в прохладный сезон», — объясняет эксперт.

Ресвератрол — молекула долголетия

Ресвератрол известен как вещество из виноградной кожуры и ягод, которое защищает растения от повреждений. На коже он работает похоже — помогает клеткам восстанавливаться и бороться со старением. При регулярном использовании покровы становятся мягче и ровнее, а мелкие морщинки разглаживаются. Особенно хорошо ресвератрол работает в дуэте с феруловой кислотой: они усиливают действие друг друга. Ночью ресвератрол особенно уместен — коже проще чинить себя во время сна.

Как использовать правильно

Оба ингредиента чаще всего встречаются в сыворотках и кремах с пометкой antioxidant или brightening, их удобно наносить утром под крем и SPF.

«Если кожа чувствительная, можно начать применять через день или использовать только вечером. Главное — не сочетать с кислотными пилингами в один уход, чтобы не вызвать раздражение. Делайте тест на небольшом участке кожи и вводите по одному средству, чтобы понять реакцию. Ориентируйтесь на размер горошины для сыворотки и не забывайте шею и верх груди — там кожа тоже нуждается в защите», — напоминает врач.

Для кого подходит

Такие средства подойдут почти всем — феруловая кислота и ресвератрол не утяжеляют и не жирнят, поэтому подходят даже тем, у кого комбинированная или склонная к высыпаниям кожа. После пары недель лицо начинает выглядеть более свежим, как после отпуска. Эти формулы одинаково хорошо работают и для мужской кожи, где часто выражена сухость от бритья и отопления. Если есть хронические дерматологические состояния, лучше согласовать новинки с врачом, чтобы не провоцировать обострения.

Как усилить эффект

Осенью коже нужна поддержка не только снаружи. Добавьте в рацион ягоды, орехи, зелень и зеленый чай — они богаты теми же антиоксидантами. А дома поддерживайте умеренную влажность и не забывайте про легкий массаж лица: это помогает активным веществам работать эффективнее и возвращает коже естественное сияние. Пейте достаточно воды и поддерживайте привычный режим сна — без этого сияние быстро уходит даже при грамотном уходе. И помните про SPF даже в пасмурные дни, так результат от бьюти-рутины держится дольше.