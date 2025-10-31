61-летняя жена Барака Обамы раскрыла секрет красоты

Адвокат Мишель Обама заявила, что продолжает подкрашивать седые волосы. Об этом сообщает People.

61-летняя Мишель Обама призналась, что приняла старение, но продолжает подкрашивать седые волосы.

«Я не морщусь от своих седых волос, но я их крашу! Моя мама была такой же. Она красила волосы до самого конца. Мое здоровье всегда было на первом месте. То, что я ем, тренировки, регулярные визиты к врачу — это все, что позволяет мне наслаждаться этим временем. Я такая же жизнерадостная, как и всегда», — заявила Обама.

В марте Барак Обама спровоцировал слухи о расставании с супругой. Политик появился на публике без Мишель. Экс-президент США сидел на корте вместе с владельцем «Клипперс» Стивом Балмером и его женой Конни Снайдер. Обама отлично провел время, наблюдая за тем, как «Клипперс» обыгрывают «Детройт Пистонс» со счетом 123-115 на стадионе Intuit Dome в Инглвуде. Поклонники предположили, что Мишель и Барак Обама расстались.