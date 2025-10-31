Супермодель Ирина Шейк снялась в расстегнутой кожаной куртке для глянца

Супермодель Ирина Шейк снялась для обложки журнала Re-Edition Magazine. Снимками издание поделилось в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ирина Шейк в расстегнутой кожаной куртке, брюках и широком поясе от бренда Givenchy. Волосы ей собрали в низкий пучок и сделали легкий макияж с розовой помадой. За стилизацию образа отвечал Догукан Несанир, а фотографом выступил Давит Гиоргадзе.

В середине октября Ирина Шейк приняла участие в показе бренда Victoria's Secret, который прошел в Нью-Йорке. Она вышла на подиум в белом полупрозрачном корсете с бантом и стрингах, которые были украшены стразами. Образ супермодели дополнили головной убор с розовыми перьями и прозрачные босоножки на каблуках. Манекенщице уложили волосы и сделали макияж с блестящими тенями и помадой. Она также примерила образ в красном цвете, который состоял из бюстгальтера, юбки с разрезом до бедра и босоножек на каблуках.

Позже Ирина Шейк снялась для бренда Etam. Она позировала перед камерой в черном полупрозрачном белье, которое дополнили чулки с аппликацией в виде цветов.

Ранее Ирина Шейк в белье снялась на лестнице у елки.