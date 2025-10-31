Россиянки купили люксовые вещи на ресейл-платформе и получили подделки

Россиянки купили люксовые товары на популярной ресейл-платформе OSKELLY и якобы получили подделки. Об этом пишет Mash.

Одна из клиенток сервиса приобрела кулон ювелирного бренда Tiffany и обратила внимание на различия между купленным изделием и оригинальным украшением марки. Пострадавшая написала об этом в комментариях под публикацией продавца, после чего тот сразу удалил аккаунт.

Тогда покупательница обратилась в службу поддержки OSKELLY с требованием вернуть деньги, поскольку вещь оказалась фейковой, на что получила отказ. Сотрудники платформы сослались на то, что клиентка сразу забрала аксессуар, не предъявив претензий. Кроме того, по словам работника поддержки, кулон проходил проверку на оригинальность в самом OSKELLY.

С аналогичной ситуацией столкнулись и другие девушки, которые купили якобы реплику очков Louis Vuitton и поддельную сумку Jacquemus.

Продавцы тоже жалуются на OSKELLY, заявляя, что предложенные им к продаже оригинальные вещи проверка сервиса признает репликой и отказывается реализовывать и возвращать товары. Отмечается, что получить свои вещи назад можно только после оплаты штрафа в 16 процентов от цены товара.

Так, одна из женщин не заплатила штраф, поэтому ей не вернули ее сумку Saint Laurent стоимостью более 100 тысяч рублей. Другая пользовательница так и не смогла доказать оригинальность своей сумки Dolce&Gabbana в споре с платформой вопреки результатам независимой экспертизы.

Руководство OSKELLY пока никак не комментировало произошедшее.

В апреле российский блогер заказал сумку Balenciaga за 170 тысяч рублей и получил подделку.