Стилист перечислила модные ошибки Екатерины Варнавы

Стилист Елизавета Пак перечислила модные ошибки актрисы Екатерины Варнавы. Соответствующий комментарий публикует портал «Страсти».

По словам специалистки, 40-летняя знаменитость подчеркивает худобу в своих образах, делая на ней мощный акцент. Так, эксперт обратила внимание, что артистка облачается в облегающие платья или полностью открывает ноги, подчеркивая их хрупкость.

«Как стилист отмечу, что скрывать худобу необязательно, важно сбалансировать линии. Например, играть на контрасте объемного верха и открытого низа или наоборот, что создаст эффектный диссонанс. А если все же хочется добавить объема, стоит выбирать плотные фактуры (твид, вельвет, деним, костюмная шерсть, кожа) или использовать многослойность», — Елизавета Пак, стилист.

Помимо этого, стилист заявила, что Варнава часто выбирает цветочный принт и миниатюрные сборки в одежде, которые спорят с ее внешним видом.

«Такие детали "уменьшают" Екатерину, делают ее облик не таким выразительным. От природы у артистки крупные, четкие, скульптурные черты лица, а также высокая контрастность внешности. Именно поэтому лучше выбирать более яркие цвета и принты покрупнее, с графикой или динамикой, особенно в районе лица. Это сохранит баланс между женственностью и ее природной силой», — заключила собеседница издания.

Ранее в октябре Екатерина Варнава снялась в микроплатье на сцене. 40-летняя знаменитость разместила черно-белый снимок, на котором предстала в корсетном изделии, подчеркивающем фигуру.