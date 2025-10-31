Селена Гомес произвела фурор своим внешним видом на благотворительном вечере

33-летняя Селена Гомес произвела фурор на ежегодном благотворительном вечере, организованном при поддержке своего бренда Rare Beauty. Звезда появилась на мероприятии в коротком атласном платье сиреневого оттенка, подчеркнув талию и стройные ноги.

© Super.ru

Читатели таблоидов в восторге и напоминают, что не так давно актриса переживала из-за внешнего вида и фигуры и не так часто выходила в свет.

«Невероятная», «Какая стройная», «Как же свежо она выглядит», «Наша Селена снова в своей лучшей эре», — пишут пользователи.

© Super.ru

По мнению публики, с началом отношений с Бенни Бланко актриса буквально расцвела: кажется, она и сама это видит.

Впрочем, певица, как всегда после своих выходов, столкнулась и с волной критики. Ранее на этой неделе Селену обвинили в «жестоких» и «уничижительных» высказываниях о моделях после того, как она заявила, что её бренд якобы не использует «настоящих моделей» в рекламных кампаниях.