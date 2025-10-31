Кайли Дженнер опубликовала фото в откровенном платье

Телезвезда Кайли Дженнер опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя знаменитость позировала на размещенном снимке в блестящем мини-платье с вырезом, который частично оголял грудь. Помимо этого, звезда надела браслеты на оба запястья, а также кольца и серьги ювелирного бренда Swarovski. Ее образ завершила объемная укладка с распущенными волосами.

Ранее в октябре Кайли Дженнер оправдалась за откровенный наряд на свадьбе Джастина и Хейли Бибер. Речь идет о золотистом изделии J'Aton Couture с открывающим грудь вырезом и разрезом до бедра, которое предпринимательница надела на свадьбу знаменитостей в 2019 году.