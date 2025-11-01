Как мужская сорочка покорила женский гардероб

Мужская​‍​‌‍​‍‌ рубашка прошла через феерическую эволюцию — из символа статуса и элитарности в универсальную вещь. Историю этой вещи рассказывает автор канала «Гламурный уголок».

© ГлагоL

В 1871-м году была придумана первая рубашка на пуговицах, тогда как до этого рубашки считались нижним бельем, и их надо было надевать через голову. Белый вариант такого верха демонстрировал достаток — грязнилась ткань легко, значит, ее могли позволить только те, кто имел возможность часто стираться.

С течением времени рубашка перестала быть чисто мужским атрибутом. Тренд начинался с Коко Шанель, далее на него обратил внимание Ив Сен Лоран, сейчас мужские рубашки носят многие дизайнеры. В наши дни рубашка, казалось бы, простой элемент гардероба, не сдает позиций и остается универсальной вещью для любого ​‍​‌‍​‍‌стиля.

