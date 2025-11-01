Девушка Тимати снялась в крошечном бикини через три месяца после родов

Девушка Тимати, модель Валентина Иванова, снялась в купальнике через три месяца после родов. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Валентина Иванова позировала в пестром крошечном бикини, показав фигуру после родов. Модель вместе с дочерью Эммой и Тимати улетела отдыхать к океану.

До этого Тимати подарил возлюбленной один из самых дорогих автомобилей.

2 августа Валентина Иванова родила дочь Эмму. Симона Юнусова публично поздравила сына и его возлюбленную с рождением ребенка. Мать Тимати показала кадры, сделанные в роддоме. На одном из фото женщина перерезала пуповину. Некоторые интернет-пользователи раскритиковали Симону Юнусову за присутствие на родах.

Для Тимати это уже третий ребенок. У артиста есть двое детей от предыдущих отношений: дочь Алиса, рожденная в 2014 году от модели Алены Шишковой, и сын Ратмир, появившийся на свет в 2019 году от блогерши Анастасии Решетовой. Примечательно, что рэпер ни разу не вступал в официальный брак.

Ранее Валентина Иванова показала дочь от Тимати на отдыхе.