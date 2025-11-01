Ирина Шейк с голой грудью повторила образ порнозвезды 80-х Чиччолины

Супермодель Ирина Шейк повторила образ порнозвезды 80-х Чиччолины на Хэллоуин. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Ирина Шейк выбрала для вечеринки костюм, вдохновленный образом итальянско-венгерской порноактрисы Чиччолины. Модель позировала в белом платье с обнаженной грудью, длинных перчатках и чулках в тон. Образ дополнил пари и венок из цветов.

«Чиччолина — икона навсегда», — написала Шейк.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

До этого Ирина Шейк стала героиней новой рекламной кампании бренда Edam. На одном из кадров супермодель предстала в красном комплекте белья, который состоял из прозрачного бюстгальтера, пояса для чулок и стрингов. Визажист сделал знаменитости макияж в естественном стиле, а стилист уложил волосы. Манекенщица также примерила трикотажный топ и микрошорты.

Позже Ирина Шейк показала в личном блоге кадр со своих недавних съемок. Супермодель была запечатлена в черном корсете, кружевных стрингах, чулках в тон и туфлях на каблуках. Звезда подиумов стояла спиной к камере с распущенными волосами.