Кара Делевинь снялась в прозрачном бюстгальтере

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь снялась в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

Манекенщица показала фанатам фото костюмов на Хеллоуин. Так, на одном размещенном кадре 33-летняя знаменитость предстала в образе монахини. Она позировала перед камерой в барбетте и прозрачном бюстгальтере, сквозь прозрачную ткань которого просвечивала ее обнаженная грудь. Кроме того, на ней были надеты кружевные трусы и пояс для чулок.

«Хеллоуин! Выбери своего бойца», — подписала звезда публикацию, которая набрала 107 тысяч лайков.

© Соцсети

Ранее сообщалось, что Кара Делевинь потерпела конфуз с платьем на гала-вечере, который состоялся в Музее кино Академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе. Тогда манекенщица запечатлела себя на камеру перед выходом на публику. На ней было надето блестящее макси-платье, которое лопнуло на ягодицах и образовало большую дыру.