Пэрис Хилтон сфотографировалась без бюстгальтера и штанов

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон снялась в откровенном виде для журнала Numero. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

44-летняя знаменитость предстала на черно-белом снимке в чулках, жакете с широкими плечами и трусах с высокой посадкой. При этом она не стала надевать бюстгальтер и штаны. В то же время Хилтон дополнила свой образ кожаной кепи с цепью.

© Соцсети

Поклонники оценили эффектный образ звезды в комментариях под публикацией.