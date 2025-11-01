Ким Кардашьян преподнесла коллегам по съемочной площадке подарки со спермой

Lenta.ru

Американская телезвезда Ким Кардашьян преподнесла коллегам по сериалу «Все по правилам» необычные подарки. Соответствующее интервью участниц проекта публикует People.

Ким Кардашьян подарила коллегам косметику со спермой
© Global Look Press

45-летняя знаменитость рассказала, что собрала для актрис Гленн Клоуз, Ниси Нэш, Наоми Уоттс, Сары Полсон и Тейяны Тейлор подарочные пакеты. В них, по ее словам, лежали продукты от брендов Skims, Balenciaga и Gucci. Кроме того, Кардашьян подарила артисткам маски с лососевой спермой.

Некоторые коллеги бизнесвумен по съемочной площадке отреагировали на ее презенты.

«Подожди, я так обрадовалась подаркам, что, кажется, даже не открыла конверт. Там была сперма лосося? Дорогая, почему ты сразу не сказала?» — шутливо прокомментировала подарок Тейлор.

