Пять секретов парикмахера по уходу за сединой

Есть люди, которым седина идет так, что краска просто не нужна. Иногда случается так, что чувствительная кожа головы не любит частое окрашивание, волос тонкий и ломкий, а графичная серебристая прядь делает лицо выразительнее, чем любой тон. Плюс седина сегодня — не признак усталости, а стильное решение образа, которое подчеркивает характер. Если хочется выглядеть свежо и ухоженно без постоянных подкрашиваний, седину можно оставить в покое и научиться с ней грамотно обращаться. Профессиональный стилист по волосам Евгения Куклина поделилась рабочими секретами ухода.

Блеск и увлажнение — вместо маскировки

Седой волос пористее и суше, поэтому легко тускнеет.

«Возьмите за правило: после каждого мытья кондиционер, раз в неделю — питательная маска, на длину — пару капель легкого масла или сыворотки с эффектом глянца. Щетка с натуральной щетиной распределяет кожное сало по полотну и добавляет естественного блеска. Теплую укладку делайте на минимальной температуре и всегда с термозащитой, иначе пушистость возвращается уже к вечеру», — объясняет эксперт.

Теплоту нейтрализуем фиолетовым, желтизну — синим

Серебристый оттенок красив, пока нет желтого подтона от солнца, воды и стайлинга. Поддерживайте тон фиолетовым или синим шампунем раз в 7–10 дней: первый убирает желтизну на светлых и платиновых участках, второй лучше работает по медным и теплым желтым нотам. Держите пену на волосах 2–3 минуты, не чаще, чем нужно, чтобы не пересушить. Если вода жесткая, раз в месяц используйте хелатирующий шампунь, он снимает минеральные отложения и возвращает сияние.

Форма стрижки решает половину образа

Седина любит графику: чистый контур боба, каре до ключиц, пикси с продуманной текстурой.

«Каскады и филировка спасают от лишнего объема на густых волосах, а на тонких создают иллюзию плотности. Просите у мастера проработать пойнтингом кончики и легкую текстуризацию по контуру — так пряди будут лежать опрятно без тяжелого стайлинга. Челка-шторка смягчает черты и отлично работает, если хочется „поднять“ лицо визуально», — утверждает парикмахер.

Уход за кожей головы — база для здоровых волос

Седина часто совпадает с изменениями кожи головы: она суше, иногда чувствительнее. Раз в неделю делайте мягкий пилинг-скраб для корней, чтобы стайлинг и пыль не мешали росту. Ежедневный двухминутный массаж подушечками пальцев улучшает микроциркуляцию и помогает укладке держаться дольше. Если заметили ломкость у корней, проверьте привычки: тяжелые пучки, тугие резинки и горячий воздух феном «съедают» толщину волоса моментально.

Гардероб, макияж и брови — союзники седины

Серебристые волосы усиливают холодные и чистые оттенки одежды: белый, черный, изумрудный, кобальт, насыщенный оттенок фуксии. Теплые и пастельные тона могут делать лицо утомленным — лучше балансировать их контрастной помадой или свежими румянами. Брови держите в природной глубине на полтона темнее корней: слишком темные жестко старят, слишком светлые «стирают» мимику. Если хочется мягкой рамки, выбирайте прозрачные гели и тональные карандаши, а не тату-тон.