Есть люди, которым седина идет так, что краска просто не нужна. Иногда случается так, что чувствительная кожа головы не любит частое окрашивание, волос тонкий и ломкий, а графичная серебристая прядь делает лицо выразительнее, чем любой тон. Плюс седина сегодня — не признак усталости, а стильное решение образа, которое подчеркивает характер. Если хочется выглядеть свежо и ухоженно без постоянных подкрашиваний, седину можно оставить в покое и научиться с ней грамотно обращаться. Профессиональный стилист по волосам Евгения Куклина поделилась рабочими секретами ухода.

Пять секретов парикмахера по уходу за сединой
Блеск и увлажнение — вместо маскировки

Седой волос пористее и суше, поэтому легко тускнеет.

«Возьмите за правило: после каждого мытья кондиционер, раз в неделю — питательная маска, на длину — пару капель легкого масла или сыворотки с эффектом глянца. Щетка с натуральной щетиной распределяет кожное сало по полотну и добавляет естественного блеска. Теплую укладку делайте на минимальной температуре и всегда с термозащитой, иначе пушистость возвращается уже к вечеру», — объясняет эксперт.

Теплоту нейтрализуем фиолетовым, желтизну — синим

Серебристый оттенок красив, пока нет желтого подтона от солнца, воды и стайлинга. Поддерживайте тон фиолетовым или синим шампунем раз в 7–10 дней: первый убирает желтизну на светлых и платиновых участках, второй лучше работает по медным и теплым желтым нотам. Держите пену на волосах 2–3 минуты, не чаще, чем нужно, чтобы не пересушить. Если вода жесткая, раз в месяц используйте хелатирующий шампунь, он снимает минеральные отложения и возвращает сияние.

Форма стрижки решает половину образа

Седина любит графику: чистый контур боба, каре до ключиц, пикси с продуманной текстурой.

«Каскады и филировка спасают от лишнего объема на густых волосах, а на тонких создают иллюзию плотности. Просите у мастера проработать пойнтингом кончики и легкую текстуризацию по контуру — так пряди будут лежать опрятно без тяжелого стайлинга. Челка-шторка смягчает черты и отлично работает, если хочется „поднять“ лицо визуально», — утверждает парикмахер.

Уход за кожей головы — база для здоровых волос

Седина часто совпадает с изменениями кожи головы: она суше, иногда чувствительнее. Раз в неделю делайте мягкий пилинг-скраб для корней, чтобы стайлинг и пыль не мешали росту. Ежедневный двухминутный массаж подушечками пальцев улучшает микроциркуляцию и помогает укладке держаться дольше. Если заметили ломкость у корней, проверьте привычки: тяжелые пучки, тугие резинки и горячий воздух феном «съедают» толщину волоса моментально.

Гардероб, макияж и брови — союзники седины

Серебристые волосы усиливают холодные и чистые оттенки одежды: белый, черный, изумрудный, кобальт, насыщенный оттенок фуксии. Теплые и пастельные тона могут делать лицо утомленным — лучше балансировать их контрастной помадой или свежими румянами. Брови держите в природной глубине на полтона темнее корней: слишком темные жестко старят, слишком светлые «стирают» мимику. Если хочется мягкой рамки, выбирайте прозрачные гели и тональные карандаши, а не тату-тон.