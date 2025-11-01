«Ангел» Victoria's Secret вышла на публику в облегающем красном платье

«Ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск, появилась на публике в платье с разрезом до бедра. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Эльза Хоск вышла на публику в облегающем красном платье с разрезом до бедра и глубоким декольте. Образ дополнили черные босоножки, браслеты и кулон на шее. Волосы ей уложили крупными локонами и сделали макияж с красной помадой.

В сентябре Эльза Хоск опубликовала фото, где предстала перед камерой в бежевом полупрозрачном макси-платье без рукавов. При этом манекенщица не стала надевать бюстгальтер. Модель добавила к образу светлый клатч Yves Saint Laurent, золотые браслеты, часы и кольца с бриллиантами. Знаменитость сделала легкие локоны и макияж с нюдовым блеском для губ и румянами.

Недавно Эльза Хоск снялась в новой рекламной кампании бренда District Vision. На одном из кадров манекенщица предстала перед камерой в черном комплекте белья, который состоял из топа и трусов с надписью бренда. Модель также надела солнцезащитные очки в тон. В руках «ангел» Victoria's Secret держала мотошлем. Знаменитости сделали неряшливый пучок с прядями у лица и макияж в естественном стиле.