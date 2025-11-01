Хейли Бибер примерила костюм из «Суперсемейки»

Модель Хейли Бибер с сыном от рэпера снялась в костюмах шпионов. Об этом сообщает Just Jared.

Хейли Бибер нарядилась Эластикой из «Суперсемейки», а ее сын Джек Блюз появился сразу в двух образах: сценическом наряде своего отца Джастина Бибера, а такжев костюме Джек-Джека из мультфильма.

На прошлой неделе Хейли Бибер в интервью WSJ призналась, что ее раздражает, когда ее бренд косметики Rhode сравнивают с компанией Селены Гомес Rare Beauty. Модель заявила, что «не чувствует соперничества» с людьми, которые ее «не вдохновляют». Позже певица прокомментировала высказывание манекенщицы.

В мае Хейли Бибер продала свой косметический бренд за $1 миллиард. Модель заключила сделку с компанией e.l.f. Beauty. Согласно документам, бизнесвумен получит $600 миллионов наличными, $200 миллионов в виде акций и $200 миллионов в случае роста продаж бренда в течение следующих трех лет.