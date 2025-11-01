Россияне полюбили лапти и шапки-ушанки

Россияне полюбили шапки-ушанки, лапти и валенки. Об этом свидетельствует исследование «Авито», попавшее в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что в октябре интерес россиян к таким товарам вырос в три раза по сравнению с сентябрем. Самыми востребованными стали шапки-ушанки — потребители стали покупать их в 3,5 раза чаще. Кроме того, за месяц женщины стали покупать валенки в два раза чаще, а мужчины — почти в три раза.

Еще одной обувью, на которую обратили внимание россияне, оказались лапти. Так, за прошедший месяц спрос на них увеличился в два раза. Головные уборы 1980-х и 1990-х годов также вновь актуальны — в октябре спрос на меховые объемные шапки «кубанки» вырос в два раза по сравнению с сентябрем.

Растет любовь потребителей и к павловопосадским платкам — их стали приобретать на 61 процент чаще.

В сентябре россияне также пристрастились к одежде в стиле СССР.