Нюша вышла в свет в латексном мини-платье

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, посетила премию «Жара Media Awards 2025» в откровенном образе. Соответствующее видео появилось в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Peopletalk.

© Соцсети

35-летняя исполнительница вышла в свет в черном облегающем мини-платье из латекса. При этом звезда продемонстрировала фигуру. Ее образ украсили массивное кольцо, укладка с завитыми в локоны волосами и макияж в нейтральных тонах.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

В сентябре певица Нюша похвасталась фигурой в купальнике. Знаменитость опубликовала черно-белый снимок с отдыха в Дубае. На нем звезда предстала в бикини.