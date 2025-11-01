Возлюбленная Павла Дурова нарядилась ангелом на Хеллоуин

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова отметила Хеллоуин с мужчиной в костюме Дурова. Соответствующие посты появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах девушка предстала в образе ангела. Она надела белое макси-платье с глубоким декольте, а также декор из крыльев за спиной и нимба над головой.

Компанию Вавиловой составил живущий в Дубае инвестор Юстас Пикелис, который повторил образ Дурова. Он позировал в черном облегающем топе с логотипом Telegram, заправленном в джинсы в тон. Также мужчина примерил солнцезащитные очки и наклеил бороду и усы.

В свою очередь Дуров отметил праздник в образе гладиатора.