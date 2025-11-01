Дочь Кэтрин Зета-Джонс вышла на публику с Майклом Дугласом

Дочь Кэтрин Зета-Джонс Кэрис вышла на публику с отцом Майклом Дугласом. Об этом сообщает New York Post.

22-летняя Кэрис Дуглас в винтажном платье матери от бренда Valentino посетила гала-вечер PAC NYC Icons Of Culture в Нью-Йорке. В этом наряде Кэтрин Зета-Джонс была на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла в 2004 году.

В сентябре Кэтрин Зета-Джонс стала гостьей церемонии премии «Эмми», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Актриса предстала на красной дорожке в черном макси-платье с полупрозрачным верхом, украшенном пайетками. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость добавила к образу блестящие серьги и босоножки на каблуках. Кэтрин Зете-Джонс уложили волосы в локоны и сделали макияж с черной подводкой, румянами и коричневой помадой.

На премии появилась и коллега актрисы из сериала «Уэнздей» Дженна Ортега. Она выбрала для светского мероприятия топ Givenchy, состоящий из кристаллов и бусин. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость добавила к образу темно-синюю макси-юбку с разрезом, босоножки на каблуках, кольца, серьги и браслет.