Какую обувь советуют носить стилисты этой зимой

Холодный сезон — никак не повод превратиться в укутанную во множество слоев невнятную матрешку и прятать стиль под пуховиком. Напротив, именно зимой обувь становится главным акцентом образа: она должна быть удобной, теплой, но и выразительной. Эксперты все чаще говорят о функциональной моде — обуви, которая служит дольше одного сезона, не теряет актуальности и помогает сохранить индивидуальность. Стилист Маша Ведерникова рассказала, какие тренды нынче актуальны.

Высокие сапоги-чулки

Такие модели возвращаются на подиумы и в уличные образы.

«Мягкая кожа, плотный трикотаж или стрейч-замша плотно облегают ногу или красиво собираются в гармошку, визуально вытягивая силуэт. Их носят с короткими платьями, шерстяными шортами, пальто до колена или объемными пуховиками. Главное — не бояться контраста: тонкий сапог уравновешивает грубые фактуры верха. Ищите модели с утепленной подкладкой и нескользящей подошвой, чтобы и в гололед шаг был уверенным», — советует эксперт.

Брутальные ботинки с тракторной подошвой

Тренд, который не сдает позиций. Массивные подошвы с рифлением, будто сошедшие со строительной площадки, добавляют устойчивости на снегу и подчеркивают силу характера. Их носят и с юбками-миди, и с классическими пальто. А если добавить шерстяные гетры или толстые носки — получится эстетика скандинавского уюта. Рабочая шнуровка и водоотталкивающая пропитка продлят им жизнь в слякоть и сбережет внешний вид.

Лаконичные сапоги-трубы

Минимализм в чистом виде: гладкая кожа, прямое голенище, нейтральные оттенки. Такие сапоги подходят буквально подо все — от джинсов до легких платьев.

«В них нет ни намека на вычурность, но зато есть элегантность, которая особенно заметна в движении. Лучше выбирать модели без лишнего блеска, в матовой коже или мягком нубуке. Берите голенище на полразмера шире, чтобы спокойно заправлять прямые джинсы и плотные колготки», — говорит стилист.

Укороченные дутыши и луноходы

Современные версии стали компактнее и легче, чем во времена наших мам, а цветовые решения — смелее. Белый, серебристый, оливковый, насыщенный бордо — теперь такие ботинки можно сочетать даже с шерстяным костюмом. Главное правило: балансировать объем, добавляя узкие брюки или полупрозрачные колготки. Смотрите на мембрану и температурный режим: компактная форма не отменяет теплой подкладки.

Сапоги и зимние кроссовки с эффектом металлика

Глянцевые поверхности — новое зимнее золото. Серебро, бронза, медь и даже розовый металл превращают обувь в ювелирный акцент. Важно не переборщить: остальной образ пусть будет сдержанным, в спокойных тонах. Такая обувь любит дневной свет и прекрасно смотрятся в морозном городе. Поддержите их лишь тонкими металлическими серьгами или ремнем с простой пряжкой — образ останется выверенным.