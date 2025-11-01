Валя Карнавал раскрыла причину смены имиджа

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) раскрыла причину смены имиджа. Соответствующее видео приводит Super.

23-летняя исполнительница предстала на сцене в качестве ведущей премии «Жара Music Awards» вместе с блогером Димой Масленниковым. Знаменитость была в черном-сером мини-платье, босоножках на высоком каблуке и бейсболке с повернутым назад козырьком.

При этом артистка высказалась о том, почему сделала новую стрижку.

«Стричь каре из-за мужчины — глупости типичные, поэтому я просто решила сменить образ», — заявила артистка.

В сентябре Валя Карнавал показала изменения во внешности за три года и раскрыла свой вес.