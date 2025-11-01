Губы в цвете осени: главные оттенки сезона, которые стоит попробовать

Осень диктует свои правила в мире макияжа: в приоритете насыщенные, глубокие и теплые цвета, которые подчеркивают природную красоту и создают уютное настроение. Визажист Людмила Введенская советует, какие оттенки помад идеально впишутся в ваш осенний образ.

Глубокий бордовый

Этот цвет ассоциируется с бархатными вечерами и согревающим вином, он добавляет образу драматичности и элегантности.

«Бордовый прекрасно контрастирует с бледной кожей и подчеркивает выразительность губ, делая макияж более насыщенным без лишней вычурности. Для дневного образа достаточно легкого покрытия, а для вечера можно нанести помаду плотным слоем и завершить матовым финишем», — советует визажист.

Темная вишня

Оттенок чуть светлее бордового, с заметной фруктовой нотой, придает облику свежести и сексуальности. Он становится отличным вариантом для тех, кто хочет выглядеть женственно, но без излишней строгости. Людмила: «Вишневый цвет хорошо сочетается с мягкими бронзовыми тенями и легким румянцем, создавая гармоничный и теплый макияж».

Терракотовый кирпичный

Этот оттенок вобрал в себя землистые и оранжевые нотки осени, он теплый и живой, но не кричащий. Кирпичный тон универсален: одинаково хорошо смотрится как в офисе, так и на прогулке в парке.

«Он подчеркивает загар и делает улыбку более выразительной. С ним удачно смотрится натуральный макияж глаз и минималистичная подводка», — рассказывает наш эксперт.

Бархатистый темно-коричневый

Сдержанный, глубокий цвет для тех, кто ценит классику и утонченность. Визажист:

«Темно-коричневый придает образу роскоши и зрелости, он хорош в сочетании с нюдовыми тенями и аккуратной скульптурой лица. Такой тон особенно популярен у ценителей ретро-стиля и тех, кто предпочитает монохромные образы».

Мокко с матовым финишем

Это более мягкая и современная альтернатива темным тонам: смесь кофейных и бежевых нот, создающая эффект естественной ухоженности.

«Мокко подчеркивает текстуру губ и подходит практически к любому типу внешности. Важный плюс — он делает образ стильным и актуальным, не требуя сложного макияжа глаз», — комментирует специалист.

Эти пять оттенков — основа осеннего арсенала помад. Каждый из них помогает создать особое настроение, подчеркивает индивидуальность и гармонирует с природной палитрой сезона, позволяя легко менять образ в зависимости от ситуации.