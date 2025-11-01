Сидни Суини раскритиковали за откровенный образ на красной дорожке

Сидни Суини выступила с речью на ежегодном гала-вечере Variety Power of Women 2025. Для мероприятия звезда «Эйфории» выбрала неоднозначный образ — платье с прозрачным верхом, сквозь которое отчётливо была видна грудь. Многим поклонникам наряд показался неуместным. Знаменитость раскритиковали в запрещённой в РФ соцсети.

«Демонстрировать наготу на публике — это не сила, а отсталость», «Выглядит нелепо на фоне других статусных гостей», «Очень вульгарно», — высказались поклонники в комментариях к посту актрисы.

Фанаты отметили, что на фоне борьбы против сексуализации женщин странно оголяться на подобном мероприятии.

Ранее стало известно, что Сидни Суини и музыкальный менеджер Скутер Браун больше не скрывают свои отношения. Пару заметили в Лос-Анджелесе: они держались за руки после посещения галереи Дэвида Кордански, а позже отправились на ужин в узком кругу друзей.

