Актриса Светлана Ходченкова в мини-платье появилась на премьере фильма «Яга на нашу голову». Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Светлана Ходченкова предпочла черное мини-платье и остроносые туфли на шпильке. Образ дополнили бриллиантовые серьги. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий макияж.

В конце августа Светлана Ходченкова выложила в личный блог фото, где предстала перед камерой в черном полупрозрачном макси-платье из кружева, под которое не стала надевать бюстгальтер. Актриса добавила к образу солнцезащитные очки. Она снялась с распущенными волосами. Артистка сидела боком к камере на пляже на фоне вилл. Снимок был сделан во время отдыха знаменитости в тропиках.

В июне Светлана Ходченкова показала фигуру в черном топе, поверх которого надела белую рубашку с принтом. Актриса добавила к образу оранжевую мини-юбку, шорты, кроссовки, перчатки, шлем и солнцезащитные очки. Знаменитость снялась с распущенными волосами, стоя на ветке дерева. Снимки были сделаны во время поездки артистки на велосипеде по Италии.

Ранее Светлана Ходченкова в микрошортах и чулках села на шпагат на стрип-пластике.