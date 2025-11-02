Ведущий «Модного приговора» призвал носить обувь с «плавниками»

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, призвал носить обувь с «плавниками». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

© РИА Новости

«Обувь с "плавниками" — один из очевидных трендов сезона. Первая пара, что приходит на ум, это кожаные лодочки Prada, которые очень полюбились модным инфлюенсерам. Что-то подобное есть и у Jacquemus, у ABRA и в коллаборации HM с Glenn Martens», — написал Рогов.

На прошлой неделе Александр Рогов призвал приобрести кейп к следующей весне. Он отметил, что этот предмет гардероба «может быть самостоятельным и носиться как платье, а может служить верхним слоем и стать дополнением к многослойным образам».

До этого ведущий «Модного приговора» рекомендовал присмотреться к верхней одежде с заниженной линией талии. Александр Рогов заявил, что особенно актуальны будут зауженные к низу пальто, тренчи и куртки. Эксперт отметил, что силуэт перевернутой трапеции отсылает к эпохе 80-х. По его словам, особенный шик — носить такое пальто на голое тело как платье.