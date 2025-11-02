Подольская вышла на сцену в корсетном платье

Певица Наталья Подольская в корсетном платье снялась с мужем Владимиром Пресняковым. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

Наталья Подольская позировала в черно-белом корсетном платье. Образ дополнили длинные перчатки и босоножки. Волосы певице выпрямили и сделали вечерний макияж. На сцене она пела вместе с мужем.

Подольская и Пресняков женаты с 2010 года. В 2015-м у них появился на свет сын Артемий. А в 2020-м артистка родила младшего сына Ивана. У Преснякова также есть первенец от Кристины Орбакайте Никита. В мае 2025-го Наталья заявила, что хочет стать многодетной матерью.

В июне 2025 года Пресняков и Подольская организовали торжество в честь 15-летия брака. Мероприятие состоялось в элитном Soho Country Club на Новой Риге. Певцы арендовали открытую террасу на берегу залива. Shot утверждал, что услуга им обошлась суммой около двух миллионов рублей. Оставшиеся средства ушли на музыкантов, выступивших на мероприятии, а также на украшения из живых цветов и блюда европейской, авторской и паназиатской кухни.