Не ваш стиль: как перестать быть жертвой гардероба

Бывает ли у вас так, что ни одна вещь из вашего гардероба не выглядит хорошо в зеркале? Обычно проблема не в вас, а в том, как вы подбираете одежду.

© ГлагоL

Эксперты советуют не гнаться за трендами, тем более что мода — дама переменчивая и капризная. Сегодня ей по душе oversize, а завтра — облегающие силуэты. Если девушка невысокого роста, а на ней надеты мешковатые джинсы, они испортят ее фигуру. Холодный розовый обязательно сделает лицо с теплым подтоном кожи уставшим.

Прежде чем винить себя в зеркале, определитесь со своей фигурой и цветотипом и постарайтесь мягко адаптировать тренды под себя. Например, если вы невысокого роста и вам нужны широкие брюки-палаццо, выбирайте расклешенные модели.

Стилисты рекомендуют изучить психологию цвета. Черный цвет может подчеркнуть мягкие черты лица, а ярко-красный — сделать образ агрессивным, если не соблюдать баланс. Попробуйте тестовые шарфы: положите разные концы шарфа на лицо, чтобы найти тот, который освежит кожу, отмечает канал «Модный завет».

Обратите внимание на ткани. Дешевый трикотаж будет морщиться на фигуре, а плотная хлопковая ткань потеряет форму. Всегда проверяйте состав: ткань с ворсом часто комфортнее, но иногда синтетическая составляющая увеличивает размер. Примерьте вещь и посмотрите, как она сидит в движении.

Как уже писал «ГлагоL», визуально дорогой образ строится не на огромном гардеробе, а на грамотных вложениях в ключевые вещи.