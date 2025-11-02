Рената Литвинова раскрыла секрет красоты

Актриса и режиссер Рената Литвинова заявила, что «занимается самоистязанием» ради красоты. Об этом сообщает издание Super.ru.

© globallookpress

58-летняя Рената Литвинова призналась, что строго следит за своей внешностью. Актриса рассказала, что отказалась от блюд с глютеном, мяса, молочных продуктов и сахара. Режиссер также перестала пить шампанское. По словам знаменитости, она ходит в криосауны, занимается спортом и делает лазерные «капельницы».

Несколько недель назад Рената Литвинова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, где предстала перед камерой без одежды, она надела только черные солнцезащитные очки Balenciaga и массивные серьги. Актриса сидела с уложенными волосами и макияжем с красной помадой в ванной.

В сентябре Рената Литвинова показала кадр со съемок для казахстанской версии журнала Tatler. Актриса стояла перед камерой в парике с рыжими волосами и макияжем с темными тенями. Артистка позировала в белом дырявом костюме, который состоял из жакета с длинными рукавами и юбки-миди. Знаменитость также надела туфли на каблуках в тон. Съемка проходила во Франции.

На обложке Рената Литвинова позировала в черном бархатном платье-бюстье и длинных перчатках. Образ дополнили серьги и колье.