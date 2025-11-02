Кристен Стюарт вышла в свет в полупрозрачном платье

Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт вышла в свет в «голом» платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

Кристен Стюарт посетила 28-й кинофестиваль SCAD, который прошел 31 октября в Саванне. Актриса вышла на красную дорожку в белом полупрозрачном платье с кружевной вышивкой. Артистка также надела черные трусы, туфли на каблуках и серебристое ожерелье. Знаменитости уложили волосы в высокий пучок и сделали макияж с коричневыми тенями.

© Газета.Ru

До этого Кристен Стюарт стала гостьей премьеры фильма «Хронология воды» на фестивале AFI FEST 2025 в Голливуде. Актриса позировала перед фотографами в бордовом платье-миди из полупрозрачного кружева, под которое не стала надевать бюстгальтер. Артистка также надела леггинсы в тон и черные туфли на каблуках. Знаменитости уложили волосы в небрежный пучок и сделали макияж в естественных тонах.

В мае Кристен Стюарт посетила Каннский кинофестиваль, где состоялась премьера ее фильма «Хронология воды». Актриса позировала перед фотографами в белом атласном жакете, расстегнутой рубашке с черным галстуком, коротких шортах, высоких носках и босоножках на каблуках.