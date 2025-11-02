Возлюбленная Ди Каприо выложила откровенное фото

Девушка голливудского актера Леонардо Ди Каприо, модель Виттория Черетти, снялась в топе и трусах. Она разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Виттория Черетти показала свой костюм на Хэллоуин. Модель предстала перед камерой в леопардовом топе с декольте и трусах с завышенной талией. Манекенщица также надела черный кардиган, сетчатые колготки, кожаные высокие сапоги на каблуках и шляпу. Звезда подиумов позировала с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками, белыми тенями и розовой помадой.

© Соцсети

В начале октября Виттория Черетти показала кадры, сделанные во время Недели моды. На одном из фото модель предстала без одежды. Манекенщица позировала с собранными волосами и без косметики в ванной.

В сентябре Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти появились на премьере фильма «Битва за битвой», которая прошла в театре TCL в Лос-Анджелесе. Влюбленные позировали фотографам по отдельности. Актер был запечатлен в черном костюме, белой рубашке и туфлях. Манекенщица пришла на красную дорожку в белом макси-платье с вырезами, которое дополнила массивными каффами, браслетом, кольцом, клатчем и туфлями на каблуках.