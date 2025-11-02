Александр Рогов назвал самые красивые сочетания осени и зимы

Ведущий «Модного приговора» и стилист Александр Рогов рассказал в своем Telegram-канале о самых трендовых сочетаниях осени и зимы.

© globallookpress

«Возьмите на заметку два самых красивых сочетания осенне-зимнего сезона: темно-синий с шоколадно-коричневым и оттенки зеленого с шоколадно-коричневым», — написал эксперт.

В начале октября ведущий «Модного приговора» рекомендовал присмотреться к верхней одежде с заниженной линией талии. Александр Рогов заявил, что особенно актуальны будут зауженные к низу пальто, тренчи и куртки. Эксперт отметил, что силуэт перевернутой трапеции отсылает к эпохе 80-х. По его словам, особенный шик — носить такое пальто на голое тело как платье.

Позже Александр Рогов призвал приобрести кейп к следующей весне. Он отметил, что этот предмет гардероба «может быть самостоятельным и носиться как платье, а может служить верхним слоем и стать дополнением к многослойным образам».

На днях Александр Рогов рассказал, что самой стильной обувью сейчас являются сапоги с высоком голенищем на каблуке. По его словам, стоит приобрести модель с круглым или квадратным мысом, на необычном каблуке или на платформе.