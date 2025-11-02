Не издевайтесь над кожей: пять табу осеннего ухода за лицом

Едва наступает осень, как многие начинают активно восстанавливать свою кожу после летних знойных деньков. Запись к косметологу, закупка домашних уходовых средств — «святая» обязанность каждой уважающей себя женщины. Однако в попытках угодить коже мы зачастую забываем про принцип «не навреди». Косметолог Яна Анточи в беседе с WomanHit перечислила процедуры, которые крайне нежелательно проводить в осенние месяцы.

Скрабирование

И без того получившая ощутимый стресс летом кожа едва ли обрадуется тому, что с нее снова пытаются снять защитный слой и вторгаются в микропоры для очистки.

«Ни в коем случае нельзя использовать излишнее количество кислот, препараты с активным осветлением, шелушением», — предупреждает эксперт.

Глубокие лазерные шлифовки

Даже если косметолог настаивает на этом способе обновления кожи, лучше повременить. Помимо шелушения можете заполучить воспаления, а также пигментацию, которая будет красоваться на лице вплоть до следущей весны.

Микроигольчатая терапия

Также подразумевает микротравмирование, которое лучше проводить, когда кожа максимально напитана, не обезвожена и точно не после купально-загорательного сезона или поездки на море.

Фотопроцедуры (IPL)

Пока сохраняется остаточный загар, процедуру лучше не проводить из-за риска ожогов и пигментации. После солярия методика тоже не возымеет благоприятного результата. Ждем около 3—4 недель, когда загар полностью сойдет.

Глубокие химические пилинги

Сюда отнесем желтый пилинг (ретиноевый), феноловый и другие, подразумеающие агрессивное воздействие.

Словом, все процедуры, несущие хотя бы минимальный стресс для кожи, пока вычеркиваем из списка обязательных. Действуем мягче, постепенно, отслеживая реакцию. Яна Анточи напомнила, что осенью в уход стоит включить щадящие варианты пилингов.

«Прежде чем начать делать поверхностно-срединные пилинги, нужно понимать, какая именно у вас кожа и как она может отреагировать. Если есть аллергические реакции, нарушения липидной мантии или дерматиты, ни в коем случае не используем эти кислоты», — поясняет косметолог.

Не стоит забывать и о бережном очищении и увлажнении. Эти этапы ухода — всесезонны и обязательны для любого типа кожи.