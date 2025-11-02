Елена Перминова надела рога и снялась почти обнаженной

Лена Перминова восхитила публику смелым образом — модель и светская львица примерила эффектное «голое» платье. Ракурс фото и полумрак, в котором снялась Елена, не позволяют понять, есть ли под легкой тканью белье. На голове женщины красуются рога.

© Соцсети

В таком дерзком наряде Перминова появилась в соцсетях, очевидно, в честь Хэллоуина. Бывшая жена российского миллиардера Александра Лебедева — 38-летняя модель Елена Перминова регулярно радует подписчиков полуобнажеными снимками. Недавно она показала фото без бюстгальтера и в кружевных стрингах.