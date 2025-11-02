Эксперт: через 30 лет в Госдуму можно будет приходить в спортивной одежде

Люди постепенно начнут отдавать предпочтение удобству вместо элегантности.

Таким прогнозом стилист поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Если мы посмотрим на последние пять лет, то заметим, что мир движется к удобству. Карантин, тренд на спортивную одежду сделали своё дело. Мы постепенно будем уходить от элегантности, туфелек. Всё будет приходить к комфорту. Сейчас электорат уважает галстуки, банты, пиджаки и т. д. Лет через 30 поколение поменяется, и даже в Госдуму можно будет приходить в более спокойной спортивной одежде, и не нужно будет заворачиваться в пиджаки. Это постепенно будет вымирать».

Ранее крупная российская авиакомпания S7 Airlines разрешила стюардессам носить кроссовки на борту. Это предусмотрено для повышения комфорта экипажа на рейсах, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.