Актриса Деми Мур вышла в свет в полупрозрачном платье с цветами

Голливудская актриса Деми Мур продемонстрировала фигуру в полупрозрачном платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

62-летняя Деми Мур посетила 14-й ежегодный гала-вечер «Искусство и кино», который состоялся 1 ноября в Лос-Анджелесе. Актриса вышла на публику в полупрозрачном макси-платье с цветочной вышивкой и пайетками. Артистка также надела туфли на каблуках, браслет, кольцо и серьги. Визажист сделал знаменитости вечерний макияж с коричневыми тенями и розовой помадой, а стилист уложил волосы в локоны.

Среди гостей также была Сальма Хайек, Doja Cat, Деми Ловато, Эмма Робертс, Сидни Кроуфорд и Кайя Гербер и другие звезды.

Недавно Деми Мур стала героиней нового выпуска журнала Glamour. На обложке актриса предстала в черном каркасном платье, под которое надела белье. Артистка добавила к образу массивные серьги с бриллиантами и туфли на высокой платформе. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с бежевыми сияющими тенями и розовой помадой. Артистку назвали одной из «Женщин года» журнала. Автором съемки выступил фотограф Томас Уайтсайд.