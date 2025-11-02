Девушка Тимати снялась в комбинезоне с откровенным декольте

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова продемонстрировала фигуру в комбинезоне с декольте после родов. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Валентина Иванова снялась во время тренировки. Модель стояла перед зеркалом в синем облегающем комбинезоне с глубоким декольте без бюстгальтера. Блогерша также надела белые кроссовки и браслет. Возлюбленная Тимати позировала с собранными в хвост волосами и без косметики. Она рассказала, что возобновила тренировки после рождения ребенка.

«Ну что, начало положено. Это будет увлекательный процесс. Вы вновь будете видеть мои сторис из зала, много», — написала Иванова.

2 августа она родила дочь Эмму. Симона Юнусова публично поздравила сына и его возлюбленную с рождением ребенка. Мать Тимати показала кадры, сделанные в роддоме. На одном из фото женщина перерезала пуповину. Некоторые интернет-пользователи раскритиковали Симону Юнусову за присутствие на родах.

На прошлой неделе Валентина Иванова опубликовала в Instagram фото, на котором была запечатлен гиперкар Koenigsegg Regera с синим кожаным салоном. Модель показала автомобиль вскоре после своего дня рождения. По информации журналистов, стоимость машины достигает $3-4 миллионов (более 250 миллионов рублей. — прим.ред.).